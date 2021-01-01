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हादसा:तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर का एक्सल टूटा, वैन से भिड़ा, 3 शिक्षिकाएं और चालक घायल

बूंदी4 घंटे पहले
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  • वैन की एलपीजी किट से गैस लीकेज होने लगी, तुरंत पाइप निकाले, अन्यथा बड़ा हादसा हाे सकता था

नमेगा हाइवे के गामछ नाॅर्दन बाईपास पर तेज रफ्तार में आ रहा ट्रैक्टर वेन से भिड़ गया। यह भिड़ंत इतनी जबर्दस्त हुई कि वैन में सवार शिक्षिकाओं की चीख निकल गई। इस घटना में वैन चालक और 3 शिक्षिकाएं घायल हो गई।ट्रैक्टर कोटा की और से पत्थर भरकर ला रहा था। वैन केशवरायपाटन से शिक्षिकाओं को लेकर जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर का एक्सल टूटने से चालक संतुलन खाे बैठा और उसने वैन काे टक्कर मार दी। जिससे वैन में चीख- पुकार मच गई। घटना के बाद वहां से गुजर रहे केपाटन निवासी पवन यादव और विकास भीड़ देखकर रुक गए। उन्हाेंने वैन में सवार घायलों को बाहर निकाला और कोटा अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में ट्रैक्टर और वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हाे गए। वैन में सवार कोटा निवासी शिक्षिका परमजीत कौर के ज्यादा गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की रात तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं दी है। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद से फरार हो गया।तमाशबीन वीडियाे बनाते रहेपवन ने बताया कि दुर्घटना हमारे पहुंचने से कुछ देर पहले हो गई थी। लोगों की भीड़ लगी थी, जिसमें कोई माेबाइल पर वीडियो बना रहा था तो कोई फोटो खींच रहे थे, लेकिन किसी ने घायलों को निकालने और मदद करने का प्रयास नहीं किया। वैन में लगे एलपीजी किट से गैस भी लीकेज हो रही थी, तुरंत उसके पाइप निकाले गए। संयोग यह रहा कि उसने आग नहीं पकड़ी। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

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