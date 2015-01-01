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संवेदनहीनता:बस में उल्टियां हुई तो युवक को ड्राइवर-कंडक्टर ने बीच रास्ते उतार दिया, इलाज न मिलने से हुई मौत

केशवरायपाटन/सुवांसा26 मिनट पहले
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घटनास्थल पर बेसुध पड़ा युवक, जिसकी थोड़ी देर में मौत हो गई।
  • गुस्साए ग्रामीणों ने तालेड़ा मार्ग जाम कर मांगा 10 लाख मुआवजा

केशवरायपाटन से तालेड़ा जाने वाले मार्ग पर सुवांसा के पास रोडवेज बस कंडक्टर की कथित बेपरवाही से बस में सवार खलूंदा गांव के युवक रामशंकर प्रजापत (26) पुत्र भोजूलाल प्रजापत की मौत हो गई। इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्राेश छा गया। थाेड़ी ही देर बाद ग्रामीण समूह में आ डटे। सामूहिक रूप से गुस्सा जताते हुए तालेड़ा मार्ग जाम कर दिया। परिजन व ग्रामीण आरोपी कंडेक्टर पर कार्रवाई चाह रहे थे। इसके अलावा मृतक के पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार रात 9 बजे सड़क पर बैठे हुए थे। मृतक युवक पांच बहनों के बीच इकलौता भाई था। हादसे से गांव व परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के रिश्ते के भाई हाड़ौती प्रजापति कोटा संभाग के उपाध्यक्ष जगदीश प्रजापति ने बताया कि रामशंकर दोपहर 3 बजे गांव से मक्का लेकर बहन के घर बूंदी जा रहा था। सुवांसा से रोडवेज बस में सवार होने के थोड़ी देर बाद ही उसे उल्टी होने लगी तो बस की महिला कंडेक्टर ने गाड़ी धीमी करवाकर उसे बस से उतार दिया।

मक्के का कट्टा भी उस पर ही फेंककर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया और बस लेकर रवाना हो गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद ही सड़क के किनारे ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिवार व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। समाज के भी काफी लोग एकत्रित हो गए। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद तालेड़ा के एसडीएम कमल मीणा, तहसीलदार मोहनलाल जैन, डीएसपी दीपक गर्ग घटनास्थल पर आ गए। आक्रोशित ग्रामीण व समाज के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों काे घेर लिया। उनके सामने कथित आरोपी बस चालक-परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा व एक बहन काे सरकारी नौकरी देने की मांग रखी।

इस बीच पुलिस शव जीप में रखकर अस्पताल ले आई। इस दरमियान पूर्वमंत्री हरिमोहन शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और सड़क जाम कर बैठे ग्रामीण व परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन देररात तक ग्रामीण जाम हटाने को तैयार नहीं हुए थे।
जाम से लगी वाहनों की कतारें: बूंदी-तालेड़ा व्यस्त मार्ग पर दोपहर को हादसे के बाद लगाए जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस व प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए वाहनों को डायवर्ट किया। कई वाहन धीरे-धीरे निकलते रहे।

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