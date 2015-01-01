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बसोली:खेत में महिला पड़ी मिली बेसुध, अस्पताल ले जाने से पहले मौत

बसोली2 घंटे पहले
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  • ढाकणी गांव की घटना, परिजनों ने मांगा मुआवजा

सथूर ग्राम पंचायत इलाके के ढाकणी गांव में शुक्रवार को 50 वर्षीया पार्वतीबाई कुमावत पत्नी किशनलाल कुमावत की अपने खेत में काम करते समय जहरीला कीड़ा काटने से मौत हो गई। कीड़ा काटने के बाद महिला बेसुध हो गई, जिसे परिजन बूंदी अस्पताल लेकर पहुंचे, पर महिला पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुकी थी।

जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना की प्राथमिक रिपोर्ट हिंडाैली थाने में दर्ज करवाई गई। ग्राम पंचायत सरपंच सोनिया सैनी ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। महिला की मृत्यु होने के बाद गांव में मातम छा गया। गमगीन माहौल में महिला का अंतिम संस्कार किया गया।

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