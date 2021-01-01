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अवैध हथकड़ शराब नष्ट:102 लीटर हथकड़ शराब बरामद, 9 हजार लीटर वाॅश नष्ट

छबड़ा4 घंटे पहले
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  • पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने लक्ष्मीपुरा में दी दबिश, 20 चालू भटि्टयां भी नष्ट की

पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों की ओर से लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश दी गई। इस दौरान करीब 9 हजार लीटर उत्तेजित कशीदगी वाॅश व बीस चालू भट्टियों को मौके पर नष्ट की गई। मौके से 102 लीटर हथकड़ शराब बरामद की है। आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर व कलेक्टर राजेंद्र विजय, एसपी विनhत कुमार बंसल, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन कोटा सुनीता डागा के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद जैन एवं डीएसपी छबड़ा ओमेंद्र सिंह शेखावत, छबड़ा थानाधिकारी रामानंद यादव के नेतृत्व में हथकड़ कशीदगी, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई।विभाग की ओर से रणनीति में बदलाव करते हुए दबिश की कार्रवाई दोपहर में की गई थी। जबकि हर बार दबिश सुबह के समय की जाती थी। टीमों ने गांव लक्ष्मीपुरा में दबिश देकर खडी फसलों के बीच खेतों व निर्जन स्थानों पर जाकर काफी मशक्कत कर जमीन में गड़े हुए वाॅश के ड्रम तोड़कर बाहर निकाले। जिला आबकारी अधिकारी जैन ने बताया कि दबिश के दौरान विभाग की टीमों ने करीब 7 हजार लीटर उत्तेजित कशीदगी वाॅश व बीस चालू भट्टी को मौके पर नष्ट कर 87 लीटर हथकड़ शराब बरामद की है। कुल 7 (2 महत्वपूर्ण) अभियोग राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए। पुलिस की विभिन्न टीमों ने करीब 2 हजार लीटर वाॅश व 15 लीटर हथकड़ शराब बरामद कर एक अभियोग दर्ज किया। आबकारी विभाग व पुलिस विभाग की ओर से लक्ष्मीपुरा गांव में अभियान के तहत बीते 15 दिनों में यह तीसरी संयुक्त कार्रवाई है। रविवार को कुल 9 हजार लीटर वाॅश नष्ट कर 102 लीटर हथकड़ शराब बरामद कर कुल 8 अभियोग दर्ज किए हैं।

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