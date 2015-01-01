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जन जागरूकता अभियान:जन जागरूकता अभियान के तहत बीडीओ ने लोगों को किया जागरूक

छबड़ा3 घंटे पहले
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राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को पंचायत समिति में बीडीओ ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई। वहीं कोरोना से बचाव की जानकारी दी।जानकारी के अनुसार पंचायत समिति की विकास अधिकारी सविता राठौर ने नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलवाई एवं जानकारियां दी। बिना मास्क वाले लोगों को मास्क वितरित किए। अभियान के तहत बीडीओ राठौर ने ग्राम पंचायत निपानियां में मास्क वितरण किए तथा कोरोना से बचाव की जानकारियां दी। साथ ही मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की।इस अवसर पर ब्लॉक स्तर से सहायक विकास अधिकारी गोपालकृष्ण सोनी, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देवकिशन गुर्जर ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारियां दी।

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