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अवैध खनन:अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू

छबड़ा4 घंटे पहले
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स्थानीय पुलिस ने अवैध खनन की रोकथाम को लेकर पहल शुरू की है। अब कस्बे से गुजरने वाले खनन संबंधित वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जाएगी एवं वाहनों के सभी कागजों को चैक किया जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर इसकी सूचना माइनिंग विभाग को दी जाएगी।थानाधिकारी रामानंद यादव के अनुसार अवैध खनन को लेकर नया अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत कस्बे से गुजरने वाले सभी खनन संबंधित वाहनों को चैक किया जा रहा है। इन वाहनों के कागजों को भी चेक किया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को कस्बे से गुजर रहे रेत से भरे ओवरलोड ट्रक को रुकवा कर थाने में खड़ा कराया है तथा आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित किया गया है। पूरे दिन इंतजार के बाद भी माइनिंग विभाग के किसी अधिकारी के नहीं आने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। माइनिंग विभाग के अधिकारियों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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