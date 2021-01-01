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अतिक्रमण हटाने की मांग:खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

छबड़ा4 घंटे पहले
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क्षेत्र के कडैयानाेहर स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान पर हो रहा अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच भवानीशंकर मालव को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद सरपंच मालव ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर इसकी शिकायत कलेक्टर तथा एसडीएम से की। सरपंच मालव ने बताया कि कड़ैयानोहर के बरोनी रोड स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान के लिए वर्ष 2007 में छह बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि पर वर्तमान में 25-30 ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रेवड़ियां डाल रखी हैं तथा मकान बनाने के लिए पत्थर का कोट कर रखा है। इसके अलावा अतिक्रमण कर फसल भी बो रखी है। इसके चलते विद्यार्थियों के खेलने के लिए जगह नहीं है। कड़ैयानोहर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और 12वीं तक उच्च माध्यमिक स्कूल स्कूल है। अतिक्रमियों को कई बार समझा चुके हैं, लेकिन मानते ही नहीं हैं। उन्होंने प्रशासन से स्कूल के खेल मैदान से जल्द ही अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

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