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हादसा:करंट की चपेट में आने से किसान की मौत

छबड़ा2 घंटे पहले
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फूलबड़ौदा गांव निवासी एक किसान गुरुवार को खेत पर कृषि कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। वह गम्भीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे छबड़ा अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

कवाई थाना क्षेत्र के फूलबड़ौदा निवासी कमल सिंह गाडरी खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे छबड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाॅक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची कवाई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शुक्रवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

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