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धर्म-कर्म:एसडीएम मनरेगा कार्य में मिली खामियां

छबड़ा4 घंटे पहले
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एसडीएम मनीषा तिवारी ने रविवार को पूरा काम-पूरा दाम अभियान के तहत ग्राम पंचायत चाचौड़ा में चल रहे मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य, गैल आॅफिस से कटारमल तक कार्य में मेट अनुपस्थित था। कार्य स्थल पर छाया, पानी, पालने की व्यवस्था नहीं थी। 96 में से 44 श्रमिक मौजूद मिले। इस पर एसडीएम ने फटकार लगाई। वहीं बंजारा तालाब गहरीकरण चाचौड़ा में 80 में से 58 श्रमिक एवं मोंडल तालाब निर्माण हनुवतखेड़ा में 97 में से 54 श्रमिक मौजूद मिले। निरीक्षण के दौरान एवजी में श्रमिक नियोजन पाया गया। जिस पर एसडीएम ने कार्यरत महिला मेटों को एवजी में श्रमिक नियोजन नहीं करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने श्रमिकों को पूरा काम-पूरा पूरा दाम अभियान की जानकारी दी। साथ ही कार्यों में सुधार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कनिष्ठ तकनीकी सहायक छीतरलाल गुलवारिया भी मौजूद थे।

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