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गुर्जर महापड़ाव:छबड़ा में गुर्जर महापंचायत और महापड़ाव कल

छबड़ा4 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हवा छबड़ा की ओर भी आ रही है। छबड़ा-छीपाबडौद के गुर्जर समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे कस्बे के धरनावदा चौराहा पर महापंचायत व महापड़ाव आयोजन किया गया है। देवसेना जिलाध्यक्ष गिर्राज गुर्जर व तहसील अध्यक्ष कमल मोरेला ने बताया कि गुर्जर समाज को आरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए 13 साल हो गए, लेकिन अभी तक समाज को अधिकार नहीं मिल पाया है। एमबीसी में 5 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जुड़वाने व पूर्व भर्तियों के बैक लॉग भरवाने के संबंध में राज्य सरकार के खिलाफ कस्बे में गुर्जर महापंचायत व महापड़ाव का आयोजन रखा गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रामकल्याण गुर्जर ने क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में आने की बात कही है।

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