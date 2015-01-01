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राकांपा की बैठक:निकाय चुनाव को लेकर राकांपा की बैठक आयोजित

छबड़ा4 घंटे पहले
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कस्बे में शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष महेंद्र बैरागी सरकार एवं वरिष्ठ अतिथि मसूद फारूकी थे। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जिसमें नगरपालिका अंता व नगर परिषद बारां के चुनाव को देखते हुए ब्लॉकों एवं नगरों में नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं एससी मोर्चा अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, एसटी मोर्चा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, एनसीपी किसान संघ अध्यक्ष, एनसीपी देहात मंडल अध्यक्ष व एनसीपी युवा मोर्चा अध्यक्ष आदि पदों पर जल्द पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

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