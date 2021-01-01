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कार्यकारिणी विस्तार:शर्मा बने विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष

छबड़ा4 घंटे पहले
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पूर्व में छबड़ा थर्मल में तैनात रहे आरके शर्मा को राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर यहां कर्मचारियों ने हर्ष जताया है। शर्मा को ऊर्जा एवं बिजली उत्पादन क्षेत्र में कार्य करने का 27 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जिसमें से कोटा सुपर थर्मल, सूरतगढ़ सुपर थर्मल, छबड़ा सुपर थर्मल एवं कालीसिंध सुपर थर्मल आदि पावर प्लांटों में 30 वर्ष से अधिक तक ऑपरेशन, मेंटीनेंस, सी एंड आई एवं कॉमर्शियल विभागों के क्षेत्र में कार्य करते हुए उच्च तकनीकी पदों पर सेवाएं दी हैं।

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