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तस्कर गिरफ्तार:5 किलो से अधिक डोडा चूरा सहित दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक भी की जब्त

छबड़ा3 घंटे पहले
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स्थानीय पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पांच किलो 950 ग्राम डोडा चूरा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाइक को जब्त किया है। थानाधिकारी रामानंद यादव के अनुसार एसपी डॉ. रवि सबरवाल की ओर से चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अभियान के तहत बुधवार को कांस्टेबल रणवीर, शिवराज व गजेंद्र ने गश्त के दौरान रेतली नदी पर वाहनों की चैकिंग की। इस दौरान मोजा केलखेड़ी की तरफ से एक बिना नंबर की बाइक पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। जिनके बीच में एक बैग रखा हुआ था। वह पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर वापस जाने लगे। जिन पर संदेह होने पर पुलिस ने डिटेन कर नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम अनिल बंजारा निवासी खजूरिया छीपाबड़ौद व दूसरे ने अपना नाम पहलवान बंजारा निवासी सेमरी चक थाना पिपरई जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश बताया। जिनके पास मिले बैग से पांच किलो 950 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। जिनको गिरफ्तार कर बाइक को जब्त किया। आरोपियो के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। जिसकी जांच छीपाबड़ौद थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा कर रहे हैं।

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