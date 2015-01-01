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चौमहला:दाह संस्कार में शामिल होने जाते समय कार पलटी, महिला की मौत, 3 घायल

झालावाड़7 मिनट पहले
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गंगधार थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी फंटे पर शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुरुष व दो अन्य महिलाएं घायल हो गई। घायलों काे कस्बे के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया। गंगधार पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के बोलिया निवासी सभी परिजन उन्हैल नागेश्वर रिश्तेदार के यहां दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।

तभी जेताखेड़ी गांव के समीप सड़क पर गाय को बचाते समय कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें लाडुबाई (50) की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार बसंतीलाल पुत्र मांगीलाल जैन (50), साधना पत्नी मनोहरलाल (45), पुष्पा बेन 60 गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने चौमहला अस्पताल में मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

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