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आवाज कार्यक्रम:डग : आवाज कार्यक्रम में महिलाओं को दी जानकारी

डग4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के हरनावदा व क्यासरा में जिला पुलिस के द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण आवाज के तहत गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित कर महिला व बालिकाओं को उनके कानूनी हक, विधिक अधिकारों एवं संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम में गंगधार डीएसपी बृजमोहन मीना द्वारा महिला अपराधों के मद्देनजर चलाए जा रहे आवाज अभियान की रूपरेखा रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पुलिस की अगुवाई में अभियान के संचालन, महत्ता, आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार रखे। “आवाज” टीम प्रभारी हरिसिंह मीना द्वारा समाज में महिला की स्थिति, बालिका शिक्षा, महिला उत्थान के साथ साथ भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, अपहरण, दहेज उत्पीड़न, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे महिला अपराधों एवं उनकी रोकथाम के बारे में बताया।टीम सदस्यों हैड कांस्टेबल मदन लाल द्वारा महिला सुरक्षा सम्बंधित विभिन्न विषयों, महिला डेस्क, ऑपरेशन गरिमा, महिला हेल्पलाइन नम्बरो तथा कैलाश चंद द्वारा महिलाओं से जुड़े सोशल मीडिया, साइबर अपराधों व उनसे बचाव की जानकारी दी गई। महिला पुलिस कर्मी संतोष चंद्रावत व रेखा द्वारा आत्म रक्षा के विभिन्न तरीके सिखाए गए। महिलाओं को उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रति शर्म, संकोच व डर को छोड़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हुए अभियान को सफलता की अपील की। कार्यक्रम में पंचायत समिति डग के विकास अधिकारी भानुप्रताप सिंह हाड़ा, डग एसएचओ बन्नालाल, हरनावदा सरपंच ईश्वर सिंह, क्यासरा सरपंच प्रधानसिह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, महिला स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न महिला समूह संगठनों की कार्यकर्ता, अध्यापिका, छात्राओ व बालिकाओं ने काफी संख्या में बड़ चढ़कर हिस्सा लिया।

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