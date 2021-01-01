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कचरा वाहन फिर से शुरू:आज से हरनावदाशाहजी मे कचरा वाहन फिर से शुरू

हरनावदाशाहजी4 घंटे पहले
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कस्बे में ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों की मांग के कारण कचरा वाहन फिर से शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वाहन के बंद होने से कस्बे में जगह-जगह गंदगी के ढेर लग गए थे। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे ग्राम पंचायत की ओर से कचरा निस्तारण की समस्या को देखते हुए कचरा वाहन सोमवार से फिर से सुचारू किया गया है।

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