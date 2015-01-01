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उपभोक्ता परेशान:हरनावदाशाहजी एसबीआई शाखा के उपभोक्ता परेशान

हरनावदाशाहजी4 घंटे पहले
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कस्बे मे स्थित एसबीआई शाखा में स्टाफ की कमी से उपभोक्ता परेशान हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष संजय पारेता ने बताया कि लंबे समय एसबीआई शाखा में स्टाफ की कमी चल रही है।कार्य की अधिकता के कारण कई उपभोक्ता शाखा में आकर भी निराश लौटते हैं। इस बारे में उपभोक्ताओं का कहना है कि केवाईसी, पासबुक एंट्री तथा अन्य कार्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।सरपंच प्रतिनिधि पारेता का कहना है कि पूर्व में भी एजीएम को इस तरह की अव्यवस्था के बारे मे अवगत करा दिया है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण समाधान नहीं निकल पाया है।

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