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आयोजन:राष्ट्रीय-कौमी एकता के रूप में मनाई इंदिरा गांधी जयंती

हरनावदाशाहजी3 घंटे पहले
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कस्बे में स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना के सेवार्थियों और स्टाफकर्मियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय एवं कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम अधिकारी शंकरलाल नागर ने बताया कि प्रधानाचार्य सतीशकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। जिसमें इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प चढ़ा उन्हें श्रद्धा से याद किया।

इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी शंकरलाल नागर, व्याख्याता कमलकिशोर माहेश्वरी, नवलकिशोर मीणा, रामेश्वर गौतम, रमेशचंद शर्मा, लखनलाल माली, जगदीश चौरसिया, मोहनलाल तथा स्वयं सेवक और स्वयंसेविकाओं ने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय ओर कौमी एकता की शपथ ग्रहण कराई गई। जिसमें आत्माराम रैगर, रामेश्वरप्रसाद शर्मा, प्रमोद कोसरवाल, चंद्रसिंह कुशवाह, जगदीशप्रसाद चोरिसिया, भंवरलाल, दीनदयाल नागर, कमलेश कुमार पंचौली, हरिबल्लभ दोलिया, शशिकला, कृष्णा शर्मा, संतोष सामरिया, दीपक गुर्जर तथा सेवार्थी अनिता, चंदा, नजमा आदि मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद परिसर की साफ-सफाई कर पौधों को पानी दिया।

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