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जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य:राज्यमंत्री चांदना ने लिए दावेदारों के आवेदन

हिंडौली4 घंटे पहले
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खेल राज्यमंत्री अशाेक चांदना ने गुरुवार को पालबाग बारहदरी पर जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए दावेदाराें के आवेदन लिए।

इस दौरान जिपस सतीश गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, महिला ब्लॉक अध्यक्ष मांगीबाई, उपाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर, पूर्व सरपंच हनुमान व्यास, कुलदीपसिंह, गिरिराज जोशी, अब्दुल नजीर, धर्मेंद्र सुवालका, बद्रीचंद जैन, नरेंद्रसिंह सोलंकी, महेश सोमाणी, ऋतुराज पारीक, रामलाल गुर्जर, कालू जोशी, राजेश गुर्जर, बद्रीलाल सैनी, ग्यारसीलाल, महावीर सैनी, मनोज सैनी, मनोहर सुवालका, मोंटू वर्मा, रामकन्याबाई, पूर्व सरपंच रामस्वरूप खटीक, पवन शर्मा मौजूद रहे।

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