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जमकर हुई त्योहारी खरीद:ग्रामीण बाजारों में जमकर हुई त्योहारी खरीद, साज-सज्जा की दुकानों पर रही भीड़

जलवाड़ा3 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के दौरान पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व पर गुरुवार को कस्बे के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। दीवाली पर्व की खरीदारी करने के लिए आसपास के ख्यावदा, कुंडी, हरिपुरा, बजरंगगढ़, रामपुरा, रामबिलास, लाठखेड़ा, कदिली, बालापुरा, किशनपुरा, बमोरी, खलदा समेत अन्य गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। कस्बे के मुख्य बाजार में मनिहारी, किराना, कपड़ा एवं कलर व पोस्टर सहित महालक्ष्मी व धन्वंतरि पूजा की दुकानों पर ग्राहकी हुई। महिलाएं कंगन व चूड़ियां, घरो की साज सज्जा के लिए पोस्टर व मालाएं, सौंदर्य के सामान खरीदने में व्यस्त रही। बस स्टैंड पर मिष्ठान भंडार व मवेशियों के शृंगार की दुकानों पर भी खूब भीड़ रही।शुक्रवार को धनतेरस पर धन्वंतरि की पूजा की जाएगी। कस्बा निवासी ज्योतिषाचार्य सुगन नागर ने बताया कि धनतेरस के पर्व की शुरुआत गुरुवार रात साढ़े नौ से हो जाएगी जिसकी शुक्रवार शाम छह बजे तक शुभ मुहूर्त में पूजा की जा सकती है। वहीं पटाखा व्यापारी इस बार कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार के प्रतिबंद के कारण निराश हैं।भंवरगढ़. क्षेत्र में धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को बाजार में दीपावली को लेकर दुकानों पर भीड़ रही। वहीं क्षेत्र के रामपुरिया गांव में लगे साप्ताहिक हाट में भी आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण खरीदारी के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोरोना को देखते हुए भीड़ नहीं करने के लिए जागरूक किया गया।

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