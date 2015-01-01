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कतार लगी:जलवाड़ा में आधार सीडिंग करवाने के लिए राशनकार्ड धारियों की उमड़ी भीड़

जलवाड़ा3 घंटे पहले
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राज्य सरकार व रसद विभाग के निर्देश पर वन नेशन वन राशन योजना के तहत खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डों में परिवार के सदस्यों की आधार सीडिंग करवाने के बाद ही आगामी माह के गेहूं लिए जा सकेंगे। कस्बे में शुक्रवार को मुख्य बाजार, गणेश तिराहा व बस स्टैंड के ई-मित्र कियोस्क पर राशन कार्ड धारियों की आधार सीडिंग करवाने के लिए भीड़ लगी रही।

ई-मित्र संचालक महावीर बैरवा ने बताया कि सुबह से ही आधार सीडिंग करवाने वालों की कतार लगी रही। रसद विभाग की पहल पर जिनका आधार राशन कार्ड में नही जुड़ा हुआ है वह जुड़ा सकता है। रसद विभाग के अनुसार उच्च स्तरीय निर्देशों के तहत जिलेभर मे खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड धारियों को अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज कुल सदस्यों की आधार सीडिंग करवानी है।

कस्बे के राशन डीलर सांवरिया सुमन व विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर राशन कार्ड धारी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए संबंधित राशन डीलर से संपर्क कर ई-मित्र सेंटर पर जाकर निशुल्क अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार सीडिंग करवा लें। आगामी माह में गेहूं वितरण के दौरान समस्या न हो।

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