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कोरोना का कहर:17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, झालावाड़ शहर में सबसे अधिक 9 संक्रमित मिले

झालावाड़2 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। जिले में गुरुवार को 17 और नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसमें सबसे अधिक झालावाड़ में 9 जने संक्रमित मिले हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3626 हो गई है। 3502 मरीज रिकवर भी हो गए है। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर 92 हो गई है। सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि जिले में विभिन्न कस्बों से आए करीब 204 सैंपलों की झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जांच की गई। इसमें जिले के 17 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए पॉजिटिव में झालावाड़ में 9, भवानीमंडी में 4, अकलेरा, पाटन, खानपुर व बकानी में एक-एक केस मिला है।

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