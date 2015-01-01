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पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:पहले दिन 4 सेंटरों पर 1930 अभ्यर्थी होंगे शामिल

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • झालावाड़ व भवानीमंडी में बनाए दो-दो सेंटर

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। परीक्षा तीन दिन शुक्रवार, शनिवार व रविवार को होगी। प्रत्येक दिन दो पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले में जिला मुख्यालय झालावाड़ में दो और भवानीमंडी में दो सेंटर बनाए है। यानी 4 सेंटरों पर परीक्षा हाेगी। पहली पारी में सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पारी 3 से 5 बजे परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पहली पारी में सुबह 7 से 8.30 बजे तक और दूसरी पारी में 1 से 2.30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। परीक्षा में पहले दिन चारों सेंटरों पर कुल 1930 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एएसपी राजेश यादव ने बताया कि परीक्षा के लिए माकूल पुलिस प्रबंध किए गए हैं। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में किसी विसंगति के मामले में सहायता चाहिए तो इसके लिए हेल्प लाइन नंबर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकता है।

परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था: पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के लिए झालावाड़ में मामू-भानेज दरगाह पर दरगाह कमेटी की ओर से ठहरने की व्यवस्था की गई है। रकमा के जिलाध्यक्ष डॉ. जीएम सैय्यद ने बताया कि इस संबंध में रकमा की बैठक दरगाह परिसर में हुई। इसमें बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थी को दरगाह परिसर में ठहरने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र एवं आधार की फोटा काफी जमा करानी होगी। बैठक में शोकत अंसारी, रकमा के उपाध्यक्ष आरिफ हुसैनी गोरी, दरगाह कमेटी के पूर्व सदर अलीम खान, मुन्ना, अहसान ने भाग लिया।इन पर रहेगा प्रतिबंध: अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आईपेड, पेन ड्राइव, हार्डडिस्क, डेटा कार्ड, एटीएम कार्ड, धातु से बनी कोई चीज, कान में लगी कोई मशीन, कागज पर बनी सारणीया, ग्रापु, मानचित्र, नोट्स, थैले, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, या अन्य काई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लोकिट, जेवरात, पर्स हैंडबैग, फूल सरीखे चीजें भी नहीं लगाएंगे।

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