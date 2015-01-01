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हादसा:रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार 3 जनों को ट्रक ने टक्कर मारी, दो गंभीर

भवानीमंडी2 घंटे पहले
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ग्राम खजूरी से गुरुवार को अपने रिश्तेदारों के यहां बैठक में झालरापाटन जा रहे तीन व्यक्तियों को रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर थाना पुलिस भवानीमंडी द्वारा अपने वाहन से घायलों को सीएचसी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल हुए मरीजों को झालावाड़ रैफर किया गया।सब इंस्पेक्टर हरिसिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश खजूरी गांव निवासी ओमप्रकाश पाटीदार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने बड़े भाई कालूराम व गांव के राधेश्याम के साथ अपने रिशतेदारों के यहां झालरापाटन के समराई गांव मे बैठने के लिए जा रहे थे कि गुराड़ियामाना व पचपहाड़ रोड पर ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। इसमें कालूराम व राधेश्याम को गंभीर चोटें आई। राहगीरों द्वारा पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी गई, जहां पहले पुलिस के पहुंचने पर उनके ही वाहन में डालकर घायलों को गंभीर हालत में सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार उन्हें झालावाड़ रैफर कर दिया गया।

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