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अच्छी खबर:मेडिकल कॉलेज में पीजी की 36 सीटाें काे मिली मान्यता

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • मेडिसिन विभाग की 16, आर्थोपेडिक व गायनिक की 10-10 पीजी सीटों को एनएमसी ने दी मान्यता

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के तीन विभागों की 36 सीटों को एनएमसी (नेशनल मेडिकल काउंसिल) ने मान्यता जारी की है। यानी, अब यहां से पीजी करने वाले डॉक्टर की डिग्री सरकारी नौकरी के लिए पूरे देश में मान्य होगी।इस कॉलेज के तीन विभाग मेडिसिन की 16, आर्थोपेडिक और गायनिक की 10-10 पीजी सीटों को मान्यता दी गई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 10 विभागों में पीजी कक्षाएं संचालित होती हैं। शुरुआत में इन विभागों की दो-दो सीटों को मान्यता दी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे प्रोफेसर फेकल्टी बढ़ी, यहां पीजी सीटों की संख्या भी बढ़ती गई। कॉलेज के ये तीन ही विभाग ऐसे हैं जिनकी एक साथ इतनी सीटाें काे मान्यता दी है। ऐसे में आने वाले समय में यहां पीजी सीटों की संख्या में और इजाफा होगा।मरीजों को यह होगा फायदा: तीन विभागों की पीजी सीटों के रिकोग्नाइज्ड होने से अब हर साल इन सीटों पर प्रवेश होगा। इससे इन विभागों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने ही फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया है।हमारे मेडिकल कॉलेज के इन विभागों में है पीजीमेडिसिन, आर्थोपेडिक, गायनिक, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पीएसएम, फोरेंसिक मेडिसिन एनाडोमी, स्किन, ईएनटी में पीजी कक्षाएं संचालित है।डिग्री पूरे देश में सरकारी नौकरी के लिए मान्य होगी^मेडिकल कॉलेज के तीन विभाग मेडिसिन की 16, आर्थोपेडिक की 10 और गायनिक की 10 पीजी सीटों को एनएमसी ने रिकोग्नाइज्ड किया है। अब यहां से पीजी करने वालों की डिग्री पूरे देश में सरकारी नौकरी के लिए मान्य होगी।- डॉ. पी झंवर, अतिरिक्त प्राचार्यझालावाड़ मेडिकल कॉलेज

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