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महिलाओं का वर्चस्व:पांचों नगरीय निकायों में 61 महिलाएं जीतीं, वर्चस्व बढ़ेगा

झालावाड़4 घंटे पहले
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पांचों नगरीय निकायों में 61 महिलाएं जीतकर आई हैं। झालावाड़ में 14 महिलाएं जीतकर आई हैं। अकलेरा नगरपालिका में भी 14 महिला पार्षद जीतकर आई हैं। पिड़ावा नगरपालिका में 7 सीटों पर महिला जीती हैं। झालरापाटन में 12 सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। भवानीमंडी में 14 सीटों पर महिलाएं जीतकर आई हैं।

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