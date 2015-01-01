पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरेाना का कहर:जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले

झालावाड़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में गुरुवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है। इसमें सर्वाधिक झालावाड़ में 5 मिले है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3542 हो गया है। जबकि 3442 मरीज रिकवर भी हुए है। पिछले कुछ दिनों से रिकवरी रेट गिरने से एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। जिले में अब 69 केस एक्टिव हो गए है। सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि गुरुवार को भी विभिन्न सेंटरों से आए सैंपलों की झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जांच हुई। करीब डेढ़ सौ से अधिक सैंपलों की जांच की गई, इसमें 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है। इसमें 5 झालावाड़ और 2 खानपुर में पॉजिटिव मिले हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें