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खूनी संघर्ष:निमोदा खूनी संघर्ष प्रकरण में दोनों पक्षों के 8 जने गिरफ्तार

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • एक बाल अपचारी को डिटेन किया

सदर थाना क्षेत्र के ग्राम निमोदा में 1 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष मामले में पुलिस ने बुधवार देर शाम को आठ आरोपियों को पकड़ा है।वहीं एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। एसपी डॉ. किरण कंग सिद्दू ने बताया कि 1 नवंबर को गांव निमोदा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, इसमें एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 7 लोग घायल हुए थे। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रैफर किया था।इस मामले में पुलिस ने बुधवार देर शाम को दोनों पक्षों के आठ आरोपी निमोदा निवासी लखन उर्फ रामकिशन (19), रामराज उर्फ लालचंद गुर्जर (22), बृजराज उर्फ गोवर्धन गुर्जर (32), धर्मराज उर्फ लालचंद (27), वहीं दूसरे पक्ष के लीलाशंकर उर्फ मांगीलाल गुर्जर (48), रामदास उर्फ जोधराज (25), जोधराज उर्फ मांगीलाल (61), बालाराम उर्फ मांगीलाल गुर्जर (54) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इसमें अभियुक्त बृजराज, धर्मराज, रामराज के विरूद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, आगजनी के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

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