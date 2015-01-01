पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:पिकअप और बाइक में भिड़ंत एक गंभीर घायल, रैफर किया

पिड़ावा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

ओडियाखेड़ी मार्ग पर दिलावरा के पास बाइक व पिकअप भिड़ंत में एक वृद्ध गंभीर घायल हो गया। जिसे झालावाड़ रैफर किया गया। ओडियाखेड़ी निवासी दरयावसिंह पुत्र गिरवरसिंह अपने पुत्र के साथ बाइक पर बैठकर गांव से पिड़ावा आ रहा था। दिलावरा के पास सामने से आ रही पिकअप व बाइक भिड़ गई। जिससे बाइक सवार पिता पुत्र बाइक सहित दूर जा गिरे। इस दुर्घटना में दरयावसिंह गंभीर घायल हो गया। पिकअप चालक घायल को पिड़ावा अस्पताल लाया। जहां उपचार के बाद झालावाड़ रैफर कर दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें