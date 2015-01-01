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कार्रवाई:समसा के एडीपीसी व बाबू को जेल भेजा, एडीपीसी के खाते में मिले 1. 20 लाख

झालावाड़5 मिनट पहले
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कोटा ग्रामीण एसीबी टीम ने गुरुवार को झालावाड़ समसा के बाबू को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वहीं रिश्वत मामले में डीईओ माध्यमिक की भी भूमिका संदिग्ध होने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। एसीबी द्वारा दोनों को शुक्रवार को एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।

एसीबी एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी झालावाड़ निवासी ईश्वरसिंह ने 29 अक्टूबर को शिकायत एसीबी मुख्यालय पर शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना में जीएसएसएस सलोतिया में बिल्डिंग निर्माण कार्य लागत 37 लाख के कार्य में 22 लाख का बिल पास करने की एवज में झालावाड़ डीईओ माध्यमिक रंगलाल मीणा जिनके पास एडीपीसी का अतिरिक्त चार्ज है।

बाबू दीपक वर्मा व असिस्टेंट एकाउंटेंट द्वारा 2 प्रतिशत कमिशन यानी 44 हजार रुपए रिश्वत की मांगी जा रही है। इस पर एसीबी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन किया। गुरुवार को कोटा में ही बाबू दीपक वर्मा को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इसमें एडीपीसी रंगलाल मीणा की भी भूमिका होने पर उसे भी झालावाड़ उसके घर से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को दोनों को एसीबी कोर्ट कोटा में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। असिस्टेंट एकाउंटेंट अब भी फरार है।
बैंक लॉकर मिला खाली: झालावाड़ एडीपीसी रंगलाल मीणा के घर पर सर्च की कार्रवाई में झालावाड़ एसीबी टीम को एक लॉकर की चाबी मिली थी। शुक्रवार को लॉकर की जांच में वह खाली मिला है, लेकिन जिस बैंक में जिस खाते पर लॉकर है उस खाते में एक लाख 20 हजार रुपए मिले हैं।

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