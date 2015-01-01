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भास्कर वेबिनार:कोरोना से बचाव ही उपचार है, सबसे सतर्क बुजुर्ग और बच्चे रहें, बिना जरूरत घर से बाहर नहीं जाएं

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • प्रबुद्धजन बोले- हमारी जागरूकता ही कोरोना को खत्म करने में कारगर साबित होगी

कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यदि हर व्यक्ति इसको खत्म करने के प्रति जागरूक हो जाए तो कोरोना के प्रसार को हम काफी कम कर सकते हैं। जरूरत है मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की। यह बात दैनिक भास्कर के साथ प्रबुद्धजनों की वेबिनार में सामने आई।{भवानीमंडी. हॉस्पिटल संचालक डॉ. शबाना खानक का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब हम सफाई व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसके साथ ही हमें वायरस के खतरे को टालने के लिए मास्क का उपयोग करना होगा। मास्क लगाकर ही हम कोरोना से बचे रह सकते हैं। भास्कर की मास्क लगाने के प्रति जागरूकता भी सराहनीय है। अखबार नियमित रूप से पढ़ें।

{अर्चना सालेचा का कहना है कि कोविड से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं। जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, वह चिंताजनक है। लोगों से उचित दूरी पर मिलें। भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं और अखबार जरूर पढ़ें।{मारवाड़ी महिला मंडल की सचिव प्रीति राजपुरोहित का कहना है कि अखबार से कोरोना नहीं, सच हम तक पहुंचता है, इसलिए अखबार जरूर पढ़ें। सोशल मीडिया पर आने वाली फेक न्यूजों से बचे रहना है तो अखबार पढ़ते रहें।{आरटीएम मिल्स परिवार सदस्य सुधा शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण का दौर काफी खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन हम लोग यदि जागरूक रहें तो इस तरह की महामारी से बचे रह सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत बनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर लोगों से मिलें।{मेहर समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष कालूराम मेहर का कहना है कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। इसलिए सबसे सतर्क बुजुर्ग और बच्चे रहें। बिना जरूरत के बाहर नहीं जाएं। अखबार नियमित रूप से पढ़ते रहें।

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