पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:मामा के घर के बाहर पत्नी और बहन को छोड़कर गए भानेज का अपहरण, 21 घंटे बाद एमपी में घायल अवस्था में मिला

झालावाड़11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • युवक ने खुद के फोन से परिवार को दी थी अपहरण की सूचना, घायल होने से असली वजह अभी पता नहीं

अकलेरा से पत्नी व बहन के साथ गुरुवार को डूंडी गाडरवाड़ा में अपने मामा के यहां आया भानेज घर के बाहर ही पत्नी व बहन को छोड़कर कहीं चला गया। उसने थोड़ी देर में ही लौटने की बात कही, लेकिन वापस लौटा ही नहीं। दूसरे दिन शुक्रवार को स्वयं के फोन से मामा के घर पर जानकारी दी कि चार-पांच लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 5 लाख फिरौती मांग रहे हैं। इस पर पुलिस की मदद ली गई।

शुक्रवार शाम 5 बजे दांगीपुरा थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवक को मध्यप्रदेश के कालीपीठ थानाक्षेत्र स्थित एक मकान से बरामद कर लिया और गाड़ी कुछ दूरी से बरामद की। युवक की तबीयत ठीक नहीं होने पर उसका मनाेहरथाना में इलाज करवाया जा रहा है। रात 8 बजे खानपुर पुलिस उसे लेकर मनोहरथाना से रवाना हुई। युवक के बयान नहीं होने से घटना की असली वजह सामने नहीं आई है। वैसे युवक के शरीर पर ब्लेड से कट के घाव मिले हैं। खानपुर थानाधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि क्षेत्र के डूंडी गाडरवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में अकलेरा निवासी माया पुत्री कन्हैयालाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार की शाम 7 बजे डूंडी गाडरवाड़ा में मामा के यहां कार्यक्रम में कार से भाई जितेन्द्र पारीक, उसकी पत्नी व स्वयं आए थे।

भाई जितेंद्र मामा के घर के बाहर पत्नी व बहन को छोड़कर थोड़ी देर में लौटने की कहकर चला गया, लेकिन शुक्रवार सुबह तक नहीं लौटा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे जितेंद्र का फोन आया और बताया कि चार-पांच लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। इस पर परिजनों ने पुलिस की मदद ली।
युवक के शरीर पर मिले ब्लेड से कट के घाव
पुलिस ने युवक की तलाशी के लिए अन्य थानों को सूचना दी। दांगीपुरा पुलिस को युवक के मोबाइल की लोकेशन मध्यप्रदेश कालीपीठथाना में एक मकान की मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो मकान में जितेंद्र घायल अवस्था में मिला। उसके शरीर पर ब्लेड से कट के घाव थे। पुलिस उसे मनोहरथाना अस्पताल लेकर आई और खानपुर पुलिस को सूचना दी।

इस पर खानपुर पुलिस मनोहरथाना अस्पताल पहुंची। रात 8 बजे युवक को लेकर पुलिस खानपुर के लिए रवाना हुई है। सीआई मारू ने बताया कि युवक की तबीयत खराब होने से उसके बयान नहीं हो पाए हैं। इससे घटना की सही वजह मालूम नहीं चली है। जांच में ही वजह सामने आएगी।

चार थानों की पुलिस करती रही तलाश, मोबाइल लोकेशन पर मप्र पहुंची पुलिस
जितेंद्र की तलाश चार थानों मनाेहरथाना, दांगीपुरा, खानपुर और एमपी के कालीपीठ थाने की पुलिस करती रही। पुलिस को युवक की लोकेशन कालीपीठ थाने के लसुड़िया की मिली। पुलिस वहां पहुंची तो सड़क पर कार खड़ी मिली, वहां युवक कमरे में घायला अवस्था में मिला।
युवक की तबीयत बिगड़ी, झालावाड़ जिला अस्पताल में कराया भर्ती
भानेज जितेंद्र को लेकर खानपुर पुलिस मनोहरथाना लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस ने खानपुर की जगह झालावाड़ एसआरजी अस्पताल लेकर गई। वहां ुसका उपचार किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें