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चुनाव:झालावाड़-पाटन में भाजपा ने कांग्रेस से छीना बोर्ड, अकलेरा में कांग्रेस का कब्जा, भवानीमंडी व पिड़ावा में निर्दलीय का पेंच

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • पांच निकायों के 175 वार्डों में से 83 में कांग्रेस, 85 में भाजपा को मिली जीत जबकि 7 निर्दलीय जीते

जिले के पांच नगरीय निकायों के परिणाम रविवार को जारी हुए। झालावाड़ और झालरापाटन में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। अकलेरा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भवानीमंडी में भाजपा और कांग्रेस को बराबर सीटें मिली हैं। यहां दो निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। इसलिए अब बोर्ड बनाने का दारोमदार इन्हीं निर्दलीयों पर निर्भर रहेगा। पिड़ावा नगरपालिका में कांग्रेस को भाजपा से एक सीट अधिक मिली है, लेकिन एक निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। इसके चलते यहां भी निर्दलीय का पेंच फंसा हुआ है। झालावाड़ नगरपरिषद के 45 वार्डों में से 25 वार्डों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 17 वार्डों में सफलता मिली। 3 वार्डों में निर्दलीयों ने जीते है। झालरापाटन नगरपालिका के 35 वार्डों में से 20 वार्डों में भाजपा ने कब्जा जमाया है। जबकि कांग्रेस 14 सीटों पर ही सिमटकर रह गई है। यहां भी 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। भवानीमंडी नगरपालिका की बात करें तो यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही 19-19 सीटें मिली हैं। जबकि 2 वार्डों में निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। पिड़ावा नगरपालिका में भाजपा ने 9 सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने 10 सीटें प्राप्त की हैं। यहां 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अकलेरा नगरपालिका के 35 वार्डों में कांग्रेस को 23 और भाजपा को 12 सीटें ही मिल पाई हैं।

अपनी सीट नहीं बचा पाए कांग्रेस के पूर्व सभापति मनीष शुक्लानगरपरिषद के पूर्व सभापति मनीष शुक्ला को भी हार का सामना करना पड़ा। वह अपने वार्ड में तीसरे स्थान पर रहे। शुक्ला वार्ड संख्या 28 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। यहां 845 वोट पड़े थे। यहां निर्दलीय को जीत मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी आजाद हुसैन को 327 मत मिले जबकि बीजेपी प्रत्याशी संजय अग्रवाल को 272 मत मिले। शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे उन्हें 238 मत ही मिल पाए। इसी तरह वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रहे नफीस शेख को भी हार मिली है। यह निवर्तमान नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं।निकाय अध्यक्षों के लिए आज जारी होगी अधिसूचनापांचों नगरीय निकायों में परिणाम घोषित होने के बाद सभापति और अध्यक्षों के लिए जोड़तोड शुरू हो गए हैं। सभापति और अध्यक्षों के लिए लोक सूचना सोमवार को जारी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख मंगलवार है। अध्यक्षों के चुनाव 7 फरवरी को होंगे और इसी दिन परिणाम जारी होंगे।

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