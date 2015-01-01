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ऑटोमोबाइल बाजार में बूम:रवि पुष्य नक्षत्र व धनतेरस पर 1000 बाइक और 100 कारों की बुकिंग

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • कोरोना के बाद त्योहारी सीजन में दुपहिया वाहनों की डिमांड अधिक, किसान खरीदेंगे

कोरोना के बाद त्योहारी सीजन से मार्केट में बूम आया है। खासकर ऑटोमोबाइल मार्केट तो मानो आसमान छू रहा है। आने वाले रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के लिए वाहनों की बड़ी संख्या में बुकिंग करवाई जा रही है।विभिन्न शोरूम से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों शुभ मुहूर्त में 1 हजार दुपहिया वाहन और कार की 100 गाड़ियां बुक हो चुकी हैं और आगे भी बुकिंग जारी है। इसके लिए ऑटोमोबाइल शोरूम संचालकों ने भी अपने शोरूम को डेकोरेट करते हुए वाहनों से फुल कर लिया है।बताया जा रहा है कि इन दिनों खरीफ फसल बिकने से किसानों के हाथों में भी अच्छी खासी रकम है। ऐसे में किसान भी दुपहिया वाहन और ट्रैक्टर की खरीद करने का मन बना रहे हैं। गुरुवार को वाहनों की खरीद और बुक कराने के लिए शोरूम पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वाहनों की डिमांड बढ़ने से शोरूम संचालकों में भी खुशी का माहौल है। कोरोनाकाल के बाद बाजार में ग्राहकी बढ़ने से जिले की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी।

88 लाख के 16 ट्रैक्टर बुकपावर ट्रैक कंपनी के ट्रैक्टर शोरूम के संचालक ने बताया कि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के लिए अभी तक 88 लाख रुपए के 16 ट्रैक्टर बुक हो चुके हैं। धनतेरस तक इनकी बुकिंग करीब 100 के लगभग होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि किसानों की फसल बिकने से अभी उनके पास अच्छी खासी रकम हाथ में है। ऐसे में वे ट्रैक्टर खरीद का मन बना रहे हैं।

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