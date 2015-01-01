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पंचायतीराज चुनाव:प्रत्याशी चयन पार्टियों के लिए चुनौती, दूसरे दिन भी नामांकन नहीं

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • 168 पंचायत समिति सदस्य और 27 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे, पहले चरण का चुनाव डग और मनोहरथाना में 23 नवंबर को

पंचायतीराज संस्थाओं में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनावों की तैयारियों में जहां प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं भाजपा-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों की सूचियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। गुरुवार को नामांकन के दूसरे दिन एक भी आवेदन नहीं आया। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। दोनों पार्टियों में टिकट लेने के लिए कार्यकर्ताओं की होड़ है।भाजपा में जहां पंचायत समिति सदस्यों के लिए 168 सीटों के लिए 970 आवेदन आए हैं, वहीं जिला परिषद सदस्य की 27 सीटों के लिए 195 आवेदन आए हैं। इसी तरह के हालात कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस में पंचायत समिति सदस्य के लिए 731 आवेदन और जिला परिषद के लिए 365 आवेदन आए है। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन करना भी पार्टियों के लिए कड़ी परीक्षा साबित हो रहा है। आवेदन अधिक होने से अभी तक दोनों पार्टियां अपने-अपने पत्ते नहीं खोल पा रही हैं। इधर, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आवेदन का गुरुवार को दूसरा दिन था, लेकिन एक भी आवेदन नहीं हो पाया। अब सिर्फ आवेदन के तीन दिन ही शेष बचे हैं। रविवार को आवेदन प्रस्तुत नहीं होंगे।8 पंस. में भाजपा का था कब्जा, एक को कांग्रेस ने जीता थाइससे पहले पंचायतीराज चुनावों में आठों ही पंचायत समितियों में भाजपा का कब्जा था। यहां अकलेरा पंचायत समिति को बाद में कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले लिया था। आपसी बगावत के चलते भाजपा को यह सीट बीच में ही गंवानी पड़ी थी। अब फिर से सभी सीटों पर दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। जिले की आठ पंचायत समितियों में 168 पंचायत समिति सदस्य और 27 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 23 नवंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 27 नवंबर, तीसरे चरण का चुनाव 1 दिसंबर और चौथे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होंगे।

आचार संहिता लगी, नहीं हटाए होर्डिंग व बैनरजिले में पंचायतीराज चुनावों के तहत आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन यहां ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के न तो बैनर हट पाए और न ही हॉर्डिंग्स। ऐसे में आचार संहिता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। यहां डग, खानपुर, मनोहरथाना सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को नहीं हटाया जा रहा है।मतदान दिवस पर रहेगा अवकाशजिले में पंचायतीराज संस्थाओं जिला परिषद,पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के तहत मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। कलेक्टर निकया गोहाएन ने बताया कि 23 नवंबर को पंचायत समिति डग व मनोहरथाना क्षेत्र में, 27 नवंबर को पंचायत समिति बकानी व भवानीमंडी क्षेत्र में, 1 दिसम्बर को पंचायत समिति अकलेरा व पिड़ावा क्षेत्र में और 5 दिसंबर को पंचायत समिति झालरापाटन व खानपुर क्षेत्र में मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा।

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