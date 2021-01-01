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निकाय चुनाव:कांग्रेस गुटबाजी से सत्ता में होते हुए जीती निकायों को हारी

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • होर्डिंग्स और बैनर में भी एक गुट के नेताओं के ही फोटो लगे, जबकि दूसरे गुट के नेता पोस्टरों से गायब रहे

जिले में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी हावी रही। इसी का नतीजा रहा कि प्रदेश में सत्ता में होते हुए भी कांग्रेस ने अपनी दो निकाय आसानी से खो दी। झालावाड़ नगरपरिषद और झालरापाटन नगरaपालिका में कांग्रेस को हार मिली है। जबकि यह दोनों निकाय पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास ही थीं। नगरपरिषद चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में आपसी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। यहां टिकट वितरण से पहले दौरे पर आईं प्रभारी राखी गौतम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में लड़े थे। कई कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने के लिए एक गुट ने दूसरे गुट के समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े किए। इसी तरह शहर में चुनाव प्रचार के लिए लगे होर्डिंग्स और बैनर में भी एक गुट के नेताओं के ही फोटो लगे जबकि दूसरे गुट के नेता पोस्टरों से गायब रहे। विधानसभा से लेकर लोकसभा और पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को हार मिली थी। फिर भी कांग्रेस में लड़ाई और गुटबाजी दूर नहीं हो रही है। पिछली बार झालावड़ में डेढ़ दशक बाद सत्ता में आई थी कांग्रेस: पिछली बार झालावाड़ नगरपरिषद में डेढ़ दशक बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब फिर से इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है। 2015 में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस का बोर्ड बना था। उस समय कांग्रेस ने प्रदेशभर में जश्न मनाया था।उपचुनाव में हारे थे, फिर भी नहीं लिया सबकजिले में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां नेता सबक नहीं ले रहे हैं। पिछले साल फरवरी में नगर परिषद के उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अभी हाल ही में हुए जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली फिर भी यहां के नेताओं ने सबक नहीं लिया। पिछले साल हुए नगरपरिषद उपचुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटें खो दी थीं।

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