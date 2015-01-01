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गेहूं के पीक सीजन में संकट:भीमसागर बांध की नहरों में माइनरों का काम अधूरा रहने से बुवाई ही नहीं कर पाए किसान, पड़त रह गई हजारों बीघा भूमि

झालावाड़5 मिनट पहले
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  • पांच माइनरों पर निर्भर हैं 20 से अधिक गांव, लेकिन काम अधूरा रहने से पानी ही नहीं पहुंचा

भीमसागर बांध की नहरों में माइनरों का काम अधूरा रहने से किसान बुवाई तक नहीं कर पा रहे हैं। यहां हजारों बीघा जमीनें पड़त पड़ी हुई हैं। किसानों ने एक माह पहले ही अपने खेत तैयार कर लिए, लेकिन अब तक नहरी पानी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी नहीं होने से अभी तक बीज नहीं डाल पाए हैं। इस बार का पूरा सीजन निकल जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। यह रबी का पीक सीजन चल रहा है। 15 नवंबर तक किसी भी स्थिति में गेहूं की बुवाई करनी होती है, लेकिन अभी तक खेतों में एक दाना बीज भी नहीं डल पाया है।

ऐसे में किसानों की आय का जरिया भी खत्म होता जा रहा है। गांव जावरा, छत्रपुरा, भटवासी सहित 20 से अधिक किसानों की हजारों बीघा खेत पिछले एक माह से खेती के लिए तैयार हैं, लेकिन माइनरों का काम अधूरा होने से इनके यहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
ऐसे जानें किसानों की समस्या
{किसान हेमराज मेरोठा का कहना है कि उसकी 10 बीघा जमीन है। एक माह पहले बुवाई के लिए खेत तैयार कर लिए गए थे, लेकिन अभी तक खेत पड़त पड़े हैं। यहां अभी तक माइनर का काम पूरा नहीं हो पाया है। अधिकारियों की गलती की सजा यहां किसानों को मिल रही है, जबकि हम ने पहले ही विभाग को चेता दिया था कि समय पर काम करवाया जाए। उसके बाद भी अधिकारियों ने एक न सुनी।
{किसान सांवरिया का कहना है कि उनकी 12 बीघा भूमि में एक दाना भी बीज नहीं डल पाया है। 5 अक्टूबर को ही हमने खेत तैयार कर लिए थे, लेकिन अब एक माह से अधिक का समय गुजर चुका है और बुवाई शुरू नहीं हो पाई है। यहां जो काम हो रहा है, वह भी घटिया हो रहा है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।

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