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नोटिस - जयपुर डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाई:बिजली चोरी कम की जगह बढ़ गई, एईएन को मिला नोटिस

झालावाड़2 घंटे पहले
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  • झालावाड़, रटलाई और जिले में जहां-जहां बिजली चोरी अधिक, वहां दिए नोटिस

जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को बिजली की चोरी कम करनी थी, लेकिन इसके उलट चोरी बढ़ गई। इसी को देखते हुए जयपुर स्तर से जिले में जहां-जहां चोरी बढ़ रही है, वहां के एईएन को नोटिस जारी किए गए हैं।शहर में एईएन शुभांकर और हरितोष को नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे बिजली चोरी बढ़ने के कारण और कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह पूछी गई है। इसी तरह झालावाड़ डिविजन में पांच एईएन को नोटिस दिए गए हैं जबकि रटलाई सहित अन्य क्षेत्रों के एईएन को भी नोटिस दिए गए हैं। दरअसल बिजली चोरी हर माह यहां बढ़ती जा रही है। शहर की बात करें तो यहां पर 50 फीसदी से अधिक की बिजली चोरी में जा रही है। सबसे अधिक चोरी यहीं पर हो रही है। जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए जयपुर डिस्कॉम की ओर से काफी सख्ती करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारी बिजली चोरी को रोक ही नहीं पाए। सख्ती नहीं होने का ही नतीजा है कि शहर के कई क्षेत्रों में लोग बिजली के पाेलाें से आंकड़े डालकर चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जिले में कहीं भी बिजली की चोरी कम नहीं हो पा रही है। बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में अधिकारी निरीक्षण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिले में चोरी थमने की बजाय बढ़ती जा रही है।

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