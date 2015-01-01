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जहरीले कीट के काटने से किसान की मौत:खेत पर जहरीले कीट के काटने से किसान की मौत

करावन2 घंटे पहले
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कस्बे में बुधवार रात को खेत पर पानत करते समय किसान को जहरीले कीट ने काट लिया, इससे उसकी मौत हो गई। एसआई बनेसिंह ने बताया कि पगारिया निवासी रामलाल पुत्र पूरालाल मेघवाल ने जमीन की पाती कर रखी थी, वहां पर बुधवार रात को पानत करते हुए जहरीले कीट ने काट लिया, इससे वह अचेत हो गया। परिजन यहां से भवानीमंडी ले गए और वहां से झालावाड़ ले जाते हुए रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के पुत्र दुर्गेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

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