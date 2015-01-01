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इनका इलाज क्याें नहीं:पहले मेडिकल कॉलेज परिसर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे तो किसी ने टोका नहीं, अब बना रहे पक्के मकान

झालावाड़6 घंटे पहले
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  • मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन अधिकारियों की रही लापरवाही

शहर में अतिक्रमियाें ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को भी नहीं छोड़ा। इन लाेगाें ने पहले मेडिकल काॅलेज की चारदीवारी में ही कच्ची झोपड़ी खड़ी कर दी और अब पक्के मकान बना लिए हैं। हालाकि इसमें मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन अधिकारियों की भी लापरवाही रही, इसलिए उन्होंने पिछले 10 साल में इनको यहां से नहीं हटाया और अब वे पक्के मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला कार्यवाहक डीन की जानकारी में आया तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर को पत्र लिखा। अब कलेक्टर ने भी नगरपरिषद आयुक्त को कार्रवाई के लिए पाबंद किया है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंतिम छोर पर गर्ल्स हॉस्टल है और इसके पीछे की तरफ बाउंड्री के अंदर इन लोगों ने पहले तो झोपडिय़ां बनाई और अब पक्के निर्माण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको देखते हुए कार्यवाहक डीन डॉ. दीपक गुप्ता ने मौका मुआयना कर स्थिति देखने के बाद कलेक्टर को पत्र लिखा।

अतिक्रमण: राजस्व विभाग ने भी माना कब्जाराजस्व विभाग से जानकारी ली तो मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री पर कब्जे की बात आई। पटवारी ने बताया कि एक बार एसडीएम के साथ मुआयना किया था, तब कॉलेज की बाउंड्री के अंदर कच्चे मकान बने थे। उन्होंने बताया कि बाउंड्री देखें तो मकान अतिक्रमण कर बनाए हैं। फिर भी नक्शा देखकर नपती करवाएंगे।लापरवाही: तत्कालीन डीन ने नहीं दिया ध्यानजब अतिक्रमियों द्वारा झोपडिय़ां बनाई गई थीं, तब भी तत्कालीन डीन डॉ. आरके आसेरी को मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण होने की जानकारी दी गई थी, जिसका मौका मुआयना भी किया गया था, लेकिन इसको हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पहले एक कच्चा मकान बना इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई।

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