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प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम तय:पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम तय

झालावाड़5 घंटे पहले
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पंचायतीराज संस्थाओं के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी निकया गोहाएन ने बताया कि समस्त असेम्बली लेवल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 8 नवम्बर को सुबह 10 से सायं 5 बजे तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ में होगा। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारियों एवं सहायक पीठासीन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 9 से 11 नवम्बर तक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ में निर्धारित समयानुसार आयोजित होगा। वहीं 18 नवम्बर को समस्त जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में होगा।दूसरे दिन भी किसी अभ्यर्थी ने प्रस्तुत नहीं किया नामांकन: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार को भी जिले में किसी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। नाम निर्देशन पत्र 9 नवम्बर (सोमवार) तक सुबह 11 से 3 बजे के मध्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

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