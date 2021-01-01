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परिणाम रोचक:पिड़ावा में एक परिवार के चार लोग जीते, पति-पत्नी हारे

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • भवानीमंडी में पिता-पुत्र हार गए, दोनों पार्टियों के कई दिग्गज अपनी सीट भी नहीं बचा पाए

नगरीय निकाय चुनावों में इस बार कहीं परिवारवाद चला तो कहीं जनता ने इनको एक साथ नकार दिया। एक ही परिवार के सदस्यों को कहीं लोगों ने पूरा जनाधार दिया तो कहीं इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिड़ावा नगरपालिका की बात करें तो यहां पूर्व मंत्री नफीस अहमद के परिवार के चार सदस्य जीतकर आए। पूर्व मंत्री की पत्नी आमना बी ने वार्ड संख्या 19 से 402 वोटों से जीत दर्ज की। जबकि उनके पुत्र मासूम ने वार्ड संख्या 20 से 231 मतों से जीत हासिल की। इसी तरह वार्ड संख्या 09 से उनके भाई सगीर अहमद और भाई की पत्नी संजीदा खानम ने वार्ड संख्या 10 से जीत दर्ज की है। यानी एक ही परिवार के चार सदस्य अब नगरपालिका बोर्ड में शामिल हुए हैं। भवानीमंडी नगरपालिका में पिता पुत्र ने भी जीत दर्ज की। यहां वार्ड संख्या 34 से कैलाश बोहरा और वार्ड संख्या 40 से राहुल बोहरा जीते हैं। भवानीमंडी में ही पिता-पुत्र को हार का सामना करना पड़ा है। कालूलाल सालेचा को हार मिली। वहीं उनके पुत्र सुदीप जैन हारे हैं। इसी परिवार में सालेचा के भतीजे धरमचंद को भी हार का सामना करना पड़ा। पिड़ावा में वार्ड संख्या 20 से पति कमल कुमार और वार्ड संख्या 1 से पत्नी सुलोचना को हार का सामना करना पड़ा। मामा भारत भूषण और वार्ड संख्या 11 में उनके भांजे प्रमोद कुमार ने जीत दर्ज की है। अकलेरा नगरपालिका में वार्ड संख्या 33 से सलीम मोहम्मद जीते और वार्ड संख्या 32 से उनके पुत्र तारीक मंसूरी ने जीत दर्ज की। इसी तरह उनके भांजे अशरफ ने भी वार्ड संख्या 21 से जीत दर्ज की है। झालरापाटन नगरपालिका में पूर्व पार्षद अम्बेश मीणा की पत्नी हेमलता को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व पालिका उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश लाला राठौर की पत्नी संतोष राठौर को भी वार्ड संख्या 7 से हार मिली। झालावाड़ नगरपरिषद में मधुसूदन मेवाड़ा और लोकेश मेवाड़ा दोनों भाईयों को हार का सामना करना पड़ा।

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