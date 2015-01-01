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अवैध बजरी:बजरी से भरा डंपर और निगरानी कर रही कार जब्त, 3 जने गिरफ्तार

झालावाड़4 घंटे पहले
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मंडावर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात को मंडावर गागरोन तिराहा पर अवैध बजरी से भरा डंपर और उसके परिवहन की निगरानी कर रही एक स्कार्पियो को जब्त कर तीन जनों को पकड़ा है। एसपी डॉ. किरण कंग सिद्दू ने बताया कि मंडावर एसएचओ अशोक कुमार वर्मा, एसआई शंभूलाल को अवैध बजरी खनन की मुखबिर सूचना मिली थी। इपर गागरोन तिराहा मेगा हाइवे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान गागरोन तिराहा पर आए एक डंपर को रोका गया तो उसमें बजरी भरी हुई थी। चालक बजरी के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस आरोपी खोखंडा थाना झालावाड़ निवासी चेनराम पुत्र गोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान अवैध बजरी से भरे डंपर के परिवहन की निगरानी कर रही स्कार्पियों गाड़ी को भी रोककर उसमें सवार दो जने झालावाड़ संजय कॉलोनी निवासी लक्ष्मणसिंह पुत्र बाबूलाल गुर्जर व जवाहर कॉलोनी निवासी दिलीप कुमार पुत्र रमेशचंद कलाल को गिरफ्तार उनकी कार को जब्त किया गया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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