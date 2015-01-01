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आरक्षण की मांग:आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने निकाली रैली

भवानीमंडी4 घंटे पहले
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शहर में गुर्जर समाज की ओर से गुरुवार को रैली निकाल आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। रैली शहर के नए बस स्टैंड से शुरू होकर सिंधी मोहल्ला होते हुए मुख्य चौराहे से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई।रैली के दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रैली में गुर्जर समाज के युवकों ने आरक्षण को लागू करने की मांग की। इस दौरान प्रशासन की ओर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सूरतराम गुर्जर, देवकरण गुर्जर, रामलाल गुर्जर, भैरूसिंह गुर्जर बने सिंह गुर्जर, रणजीत गुर्जर, देवा गुर्जर, राहुल गुर्जर आदि उपस्थित रहे।भालता. गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर देवनारायण मंदिर से वाहन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। राजस्थान गुर्जर महासभा के जिला उपाध्यक्ष जसवंत सिंह गुर्जर ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने एमबीसी आरक्षण में गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण की घोषणा की थी। समाज के लोगों ने संविधान की 9वीं अनुसूची में एमबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की। वहीं बताया कि शीघ्र सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन की राह अपनाएगा। ज्ञापन देने वालों में कनीराम गुर्जर, कंवरलाल गुर्जर, कन्हैयालाल, अनारसिंह, शिवसिंह, अर्जुन चांदना, विष्णु चाड, राजेन्द्र सिंह, राहुल गुर्जर, तुलसीराम, यशवंत, ज्ञानसिंह, धीरज चांदना, रामलाल, नरेंद्र गुर्जर, भोजराज गुर्जर आदि लोग मौजूद रहे।गंगधार. गुर्जर आंदोलन की मांगों को स्वीकार करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम गंगधार तहसीलदार को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह गुर्जर ने बताया कि गुर्जर समाज व एमबीसी वर्ग के द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। जिला सचिव श्याम सिंह गुर्जर, गोरधन सिह, बालूसिंह, मिट्ठू सिंह, मान सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।

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