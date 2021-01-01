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विश्व कैंसर दिवस पर विशेष:जागरूक नहीं हुए तो महिलाओं में स्तन और आमजन में मुख कैंसर की भयावह होगी स्थिति, 300 लोग अब तक गवां चुके हैं जान

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • मुख कैंसर के 290 व स्तन कैंसर के 188 मरीज वर्तमान में ले रहे हैं इलाज

कैंसर आज जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भयावह रूप लेता जा रहा है। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि विश्व में हर आठ मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। विश्व में होने वाली 6 मौतों में से एक मौत कैंसर से हो रही है। इसके बाद भी लोग इस बीमारी के प्रति गंभीर नहीं हैं। हर साल नए रोगी सामने आ रहे हैं। जिले में भी कैंसर मरीजों की संख्या 3 हजार से अधिक हो गई है।इसके अलावा 951 मरीज वर्तमान में जिला एसआरजी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। तीन सालों में इस बीमारी से 300 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी लोग इस बीमारी के प्रति सचेत नही हैं। धूम्रपान और नशे की लत के चलते युवक मुख कैंसर और लंग्स कैंसर को दावत दे रहे हैं। वहीं महिलाएं शर्म लाज के चलते स्तन कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। महिलाओं के ऐसे केस सामने आए हैं। जब तक उनको मालूम पड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्तन कैंसर उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गया। ऐसे में कैंसर विशेषज्ञों का यही कहना है कि लोगों को कैंसर और खासकर जिले वासियों को मुख और स्तन कैंसर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा।क्योंकि जिले में इन दो कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी को मात दी। बीमार होने पर परेशान हुए, लेकिन हार नहीं मानी। समय पर इलाज लिया और उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया आज उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया।

इस बार यह होगी कैंसर थीमविश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम ‘मैं हूं और मैं रहूंगा’ है। यह थीम बिना कैंसर के एक स्वस्थ, उज्जवल दुनिया को प्राप्त करने में सभी की भूमिका पर केंद्रित होगी। मैं हूं और मैं रहूंगा थीम एक 3 साल का लंबा अभियान है जो 2019 में शुरू हुआ था। 2020 में यह बढ़ावा देता है कि कैंसर रहित दुनिया के लिए प्रगति संभव है जबकि 2021 में, यह बताएगा कि कैंसर को खत्म करने में सभी क्रियाएं एक साथ होती हैं।

केयर सेंटर पर यह मिलती है सुविधा जिले में कैंसर इलाज के लिए जिला एसआरजी अस्पताल में कैंसर केयर सेंटर संचालित है। यहां ओपीडी व इनडोर की सुविधा है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर कीमोथैरेपी भी की जा रही है। कैंसर केयर सेंटर पर वर्तमान में 951 मरीज रजिस्टर्ड है।

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