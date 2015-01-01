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  • Jhalawar Municipality Officer Arrested From Bus Stand With Rs 1 Lakh 34 Thousand, More Than Rs 29 Lakh Deposited In Accounts, Going His Village In Jhunjhunu, Rajasthan Latest News Update

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रिश्वत के साथ अफसर गिरफ्तार:झालावाड़ में नगर पालिका का ईओ 1.34 लाख के साथ पकड़ा गया, बैग में छुपाए था रिश्वत की रकम

झालावाड़36 मिनट पहले
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झालरापाटन में सुमेर सिंह नगर पालिका में ईओ के पद पर तैनात हैं। उन्हें बस स्टैंड से एसीबी ने पकड़ा है।

जिले के झालरापाटन में नगर पालिका के ईओ यानी एग्जिक्यूटिव ऑफिसर को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। अफसर का नाम सुमेर सिंह श्योरान है। आरोपी अफसर रिश्वत की रकम लेकर बस से दीवाली मनाने अपने गांव झुंझुनूं के चिड़ावा जा रहा था। इसी दौरान ही एसीबी की टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया। एसीबी अफसर से पूछताछ के साथ ही उसके खातों की जांच कर रही है।

शिकायत पर एसीबी का एक्शन

एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका में ईओ सुमेर सिंह के बारे में रिश्वत लेने की लगातार शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीबी की एक टीम लगातार उस पर नजर रख रही थी। इसी दौरान एसीबी को पता चला कि आरोपी अफसर ने 1.34 लाख रुपए की किसी से रिश्वत ली है। इस रकम को एक बैग में रखकर वह गांव जा रहा था। झालरापाटन बस स्टैंड पर एसीबी ने उसकी चेकिंग की तो 1.34 लाख की रकम बैग में मिली। एसीबी से जब उन पैसों के बारे में सुमेर सिंह से पूछा तो वह कुछ बता नहीं पाया।

एसीबी को सुमेर के पास से 3 एटीएम कार्ड और 2910 रुपए भी मिले। एटीएम कार्ड से संबंधित बैंक खातों के बारे में जानकारी करने पर सामने आया कि आरोपी के खातों में 29 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इस बारे में बैंक से डिटेल ली जा रही है।

मिठाई के डिब्बों के नीचे रखे थे रुपए
बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा 1 लाख 34 हजार रुपए बैग में कपड़ों और मिठाई के डिब्बों के नीचे छुपाकर रखे गए थे। आरोपी के जिन बैंक खातों की जांच की गई उनमें से 2 एचडीएफसी और 1 एसबीआई का है। हालांकि, एसीबी ने अभी यह नहीं बताया है कि आरोपी अफसर ने किस व्यक्ति से और किस काम के एवज में 1.34 लाख रुपए की रकम ली थी।

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