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हत्यारे को आजीवन कैद:जीजा-साले को मौत के घाट उतारने वाले 4 अभियुक्तों को आजीवन कैद

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • दो अन्य धाराओं में भी दो व तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई

एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने छह साल पुराने जीजा-साले की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इसके अलावा दो अन्य धाराओं में भी दो व तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।विशिष्ठ लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि 9 सितंबर 2015 को चिकली थाना खानपुर निवासी नरेश पुत्र गिरिराज मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसमें बताया था कि वे तीन भाई हैं। उसके छोटे भाई रिंकू उर्फ कोन्या की तीन दिन पूर्व कुंजा निवासी कुंजया उर्फ कुंजबिहारी मीणा से कहासुनी हुई थी।इस पर आरोपी कुंजया ने घर पर आकर उनके पिता को धमकी दी कि रिंकू को समझा लेना वरना उसे जान से मार देंगे। इससे पूर्व भी आरोपी कुंजया का भाई रिंकू और उसके साले डोबड़ा निवासी हेमराज पुत्र रामप्रसाद मीणा से सूमर ठेके बाहर विवाद हुआ था। 8 सितंबर 2015 की रात को 11 बजे कुंजया उर्फ कुंजबिहारी मीणा, दुर्जनपुरा निवासी धनराज मीणा व आठ दस अन्य लोगों ने सूमर ठेके बाहर रिंकू और उसके साले हेमराज की धारदार हथियार से हमलाकर हत्या कर दी। दोनों की लाश रोड पर साइड में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित होना पाया गया। इस कुंजया उर्फ कुंजबिहारी मीणा, योंगेंद्र, भूलिया उर्फ धनराज, ओमप्रकाश उर्फ ओम मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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