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एडीएम के अजीब फरमान:31 विभागों के अधिकारियों काे लगानी हाेगी एडीएम के दफ्तर में हाजिरी, अाज से लागू हाेगी नई व्यवस्था

झालावाड़4 घंटे पहले
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  • एडीएम के अजीब फरमान से अधिकारियाें में नाराजगी

एडीएम ने बुधवार काे अजीब फरमान जारी कर दिया। इसमें मिनी सचिवालय के 31 विभाागाें के अधिकारियों काे अब सुबह अाते ही अपने कार्यालय में जाने से पहले एडीएम के कक्ष में हाजिरी देनी हाेगी। बकायदा यहां अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका भी बना दी गई है। गुरुवार से यह व्यवस्था लागू की गई है। इससे अधिकारी अब अपने विभाग में जाने से पहले एडीएम के कक्ष में जाएंगे।एडीएम कक्ष में रखे रजिस्टर में साइन करने के बाद ही उनकी उपस्थिति मानी जाएगी। अधिकारियों में इस आदेश से नाराजगी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे राज्य में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इससे निरीक्षण सहित अन्य काम प्रभावित हाेंगे। एडीएम ने जाे आदेश जारी किया गया है, उसमें साफ लिखा है कि पहले अधिकारी प्रात 9.30 बजे उनके कक्ष में उपस्थित हाें। इसमें एसडीएम, सहायक निदेशक लाेक सेवाएं, काेषाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पशुपालन, कृषि, रसद, राजस्व, श्रम, राेजगार, खानिज, वाणिज्य कर सहित मिनी सचिवालय में स्थित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों काे एडीएम कक्ष में ही उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।^ जब कलेक्टर ने पिछले दिनाें निरीक्षण किया था ताे उसमें इसका बिंदू शामिल किया गया था कि अधिकारियों काे एक ही स्थान पर उपस्थिति देने के लिए बुलाया जाए। इसीलिए हमने यह नई व्यवस्था की है। अधिकारियों के बाद मिनी सचिवालय के सभी कार्मिकों के लिए भी कुछ ,sसी ही व्यवस्था अगले चरण में करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है।दाताराम, एडीएम, झालावाड़

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