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पेयजल सकंट:दूसरे दिन भी पीने के पानी को लेकर भटकते रहे लोग

खानपुर5 घंटे पहले
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भीमसागर जलप्रदाय योजना के अंतर्गत बन्या गांव में पाइप लाइन फूट जाने से गुरुवार को भी कस्बे सहित आसपास के गांवों की जलापूर्ति ठप रही।नवीन यदुवंशी ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को पीने के पानी को लेकर भटकना पड़ रहा है। शाकीर हुसैन बाेहरा ने जलदाय विभाग एईएन का रिक्त पद भरने की मांग की।इधर कस्बे में पीने के पानी को लेकर लोग भटकते रहे। जलदाय विभाग जेईएन मुश्ताक पठान ने बताया कि पाइप लाइन दुरूस्त की जा चुकी है। जलापूर्ति बहाल किए जाने के प्रयास जारी है।

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