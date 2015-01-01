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विटामिन ए की खुराक:कमजोरी से बचाने के लिए एक माह तक डेढ़ लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक

झालावाड़2 दिन पहले
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  • अभियान के तहत एक माह में कवर होंगे 9 माह से 5 साल तक बच्चे, आशा सहयोगिनी भी सक्रिय रहेगी

जिले में बाल स्वास्थ्य पोषण के तहत बच्चों को बीमारी और कमजोरी से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है। इस प्लान में 9 माह से 5 साल तक के एक लाख 50 हजार 772 बच्चे कवर किए जाएंगे।डिप्टी सीएमएचओ (प.क.) डॉ. मुकेश बंसल ने बताया कि विटामिन-ए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 30 नवंबर तक इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसमें निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को शत-प्रतिशत विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। बच्चों को बीमारी सहित कमजोरी से बचाने के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से संचालित किया जाएगा। इस में आशा सहयोगिनी भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी।महिला और बाल विकास विभाग का रहेगा सहयोग: प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 9 माह से पांच साल के बच्चों को छह-छह माह के अंतराल में विटामिन ए की खुराक दिया जाना जरूरी है।

किसे-कितनी डोज दें: सीएमएचओ डॉ. साजिद खान ने बताया कि विटामिन ए की खुराक देने के लिए अलग-अलग उम्र के बच्चों में अलग-अलग मात्रा तय की गई है। इसको लेकर अभियान के दौरान कार्य करने वाले चिकित्साकर्मियों को जानकारी दे दी गई है। 9 माह से एक साल तक के बच्चों को 1 एमएल, एक साल से उपर व 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 एमएल दवा का डोज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों की उम्र के हिसाब से शरीर में आवश्यकता कम और ज्यादा होती है। उन्होंने बताया कि विटामिन ए की खुराक के समय कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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